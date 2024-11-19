Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Очевидці розповіли деталі вчорашньої атаки на Одесу.

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Що розповіли очевидці після удару Росії по Одесі

Одна із постраждалих внаслідок атаки Росії на Одесу – Єлизавета Лавриненко. Дівчина працює косметологом, а на момент влучання перебувала у своєму кабінеті.

Єлизавета Лавриненко / Фото Суспільного

Багато трупів лежало просто на вулицях. Коли я вийшла, то автівки вибухали просто на моїх очах. Біля мого вікна була припаркована автівка, вона вибухнула і зайнялась разом з людиною. І уламки з цієї машини теж летіли до мене у кабінет. Розвернулась в півоберту, щоб підготувати своє робоче місце. Мене відкинуло разом з вікном, разом з кушеткою прямо на двері у коридор,

– розповіла постраждала.

Єлизавета додала, що в медцентрі, де вона працює, нічого не вціліло. Дівчина отримала поранення плеча, також їй наклали 60 швів на обличчі.

Вона також поділилась, що вибух почула лише через 40 секунд після тривоги, тому навіть не встигла якось на неї відреагувати. В перші миті після удару Єлизавета думала, що втратила зір.

"Ти навіть не встигаєш вийти. Це просто мить – і все. Тебе просто викидає. Плюс немає світла у приміщенні, тому що генератор теж зупинився. Немає води. Я шукала воду і не могла вмитися. Тільки коли вийшла на вулицю, мені рятувальники перемотали голову, тому що ось тут в мене дуже глибокий поріз і сочилося на око. Я подумала спершу, що втратила зір", – поділилася Єлизавета.

Житель пошкодженого будинку Олексій дізнався про трагедію з соцмереж. Його мати стала однією із жертв атаки.

Я тут з самого народження мешкаю і багато хто мене знає. Побачив з соцмереж, що в цей будинок, не знаю, що це був приліт чи збиття... Я не військова людина. У мене не вийшло зв'язатися з моєю мамою. Після цього я зателефонував на номер сусіда і мені сказали, що моя мама — серед загиблих. Слава богу, я не знайшов тіла своєї матері. Одразу після цього мені стало погано, мені викликали швидку та повезли до лікарні,

– розповів він.

Олексій / Фото Суспільного

Вікторія є власницею квартири, в якій наразі проживає жінка з інвалідністю першої групи. Внаслідок удару у квартирі спалахнув матрац, а вибуховою хвилею пошкодило вікна та меблі.

"На щастя, вона не постраждала, тільки отримала маленький поріз. Її винесло вибуховою хвилею просто у коридор. Загорівся матрац. Вона подумала, що у будинку пожежа. На щастя, врятували штори, уламок зачепився у шторах. Її не зачепило, тільки порізалась склом. Вже прийшла до тями, була в шоковому стані. Ми приїхали, почали допомагати її діставати тому, що вона була зачинена. Вона не могла фізично вибратися сама. Тут було дуже багато диму і, звісно, вона могла постраждати сильно від диму", – поділилась Вікторія.

Квартира Вікторії / Фото Суспільного