Повідомляє 24 Канал з посиланням на головне управління Національної поліції в Одеській області. Вшанувати пам’ять загиблих прибули заступник Голови Національної поліції України Сергій Кобець та перший заступник начальника Головного слідчого управління Сергій Пантелеєв.

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Яким було прощання із поліцейськими

Офіцерів поліції в останню путь проводжали їхні рідні, друзі, колеги, ветерани органів внутрішніх справ та мешканці міста. На церемонії прощання були присутні заступник Голови Національної поліції України Сергій Кобець та перший заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції України Сергій Пантелеєв.

В Одесі провели в останню путь загиблих поліцейських / Фото Головного управління Національної поліції в Одеській області

На найвищу повагу заслуговує самовідданість поліцейських, які щодня ризикують своїм життям, захищаючи суспільство. Наш обов’язок – пам'ятати про кожного, хто пішов у небесний стрій, підтримувати їхні родини,

– йдеться у публікації.

Імена загиблих поліцейських назавжди залишаться в історії як символ відданості народу та державі:

слідчий, підполковник поліції Вадим Ковальський, 47 років;

слідчий, капітан поліції Вадим Джміль, 28 років;

слідчий, капітан поліції Микола Лимар, 32 роки;

слідчий, старший лейтенант поліції Станіслав Пащенко, 25 років;

слідчий, старший лейтенант поліції Ігор Целий, 26 років;

слідча, старша лейтенантка поліції Вікторія Мещерякова, 38 років;

поліцейський взводу конвойної служби, старший сержант поліції Михайло Потьомкін, 32 роки.

Після поховання стало відомо, що в лікарні помер ще один слідчий, капітан поліції Вадим Зезюлін, який отримав важкі поранення під час ворожої атаки. Йому було 36 років.