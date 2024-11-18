На дороге в Одессе лежат тела с гражданскими, а в России радуются, что попали в отель с военными

Днем в Одессе раздавались взрывы. Захватчики ударили баллистическими ракетами по жилому району города, в результате чего погибли гражданские люди. Между тем в стране-агрессоре не скрывают радость.

На жутких кадрах с места обстрела Одессы, которые быстро заполонили сеть, четко видно, что погибшие люди, которых вражеские снаряды настигли прямо посреди улицы, – гражданские. Впрочем, оккупанты продолжают цинично врать, передает 24 Канал.

Смотрите также Не только дома: в Одессе под вражеский удар попали также университет и админздание

"Отель" с военными

Так, прокремлевское агенство "Риа Новости" поспешило оправдать жестокое убийство одесситов. Оно не стало скрывать очевидного факта о том, что Россия действительно нанесла удар по Одессе. Впрочем, отметило, что поражение якобы потерпел отель – общежитие, где жили украинские военные.

По словам главы ОВА Олега Кипера, среди убитых россиянами в Одессе – медики, полицейские и гражданские. Ранения получили около 40 человек, в том числе 4 ребенка.

Позже в Воздушных силах уточнили детали атаки противника. Там заявили, что враг обстрелял Одессу "Искандером-М", которая была сбита противовоздушной обороной.

"К сожалению, сбитая вражеская ракета упала в жилой сектор Приморского района города и вызвала много горя", – отметили военные.