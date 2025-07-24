Удар по историческому центру Одессы: как россияне оправдали ночную атаку

Ночью четверга, 24 июля, Россия массированно атаковала Одессу ударными беспилотниками. В результате нападения повреждены памятники архитектуры в историческом центре города.

В стране-агрессоре уже придумали циничное оправдание. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские СМИ.

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Как россияне объяснили атаку на Одессу?

Воздушную тревогу в Одесской области объявили еще 23 июля в 23:55. Первые взрывы прозвучали после полуночи – в 01:20. Впоследствии в ОВА сообщили о повреждении гражданской инфраструктуры и ряде пожаров.

В конце концов, об атаке отчитались во вражеском минобороны. Оккупанты нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными БпЛА по "предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетического комплекса", якобы обеспечивающих деятельность ВСУ.

Цель удара достигнута. Все определенные объекты поражены,

– говорится в сообщении российского министерства.

Напомним, в результате атаки противника в Одессе пострадал Приморский бульвар – визитная карточка города, которая входит в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.