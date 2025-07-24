Удар по историческому центру Одессы: как россияне оправдали ночную атаку
- 24 июля Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками, повредив памятники архитектуры в историческом центре города.
- Российские СМИ цинично оправдали атаку поражением якобы объектов ВПК и энергетики, обеспечивающих деятельность ВСУ.
Ночью четверга, 24 июля, Россия массированно атаковала Одессу ударными беспилотниками. В результате нападения повреждены памятники архитектуры в историческом центре города.
В стране-агрессоре уже придумали циничное оправдание. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские СМИ.
Смотрите также Удары по историческому центру Одессы, Черкассах и Николаеве: Россия атаковала "Шахедами" и ракетами
Как россияне объяснили атаку на Одессу?
Воздушную тревогу в Одесской области объявили еще 23 июля в 23:55. Первые взрывы прозвучали после полуночи – в 01:20. Впоследствии в ОВА сообщили о повреждении гражданской инфраструктуры и ряде пожаров.
В конце концов, об атаке отчитались во вражеском минобороны. Оккупанты нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными БпЛА по "предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетического комплекса", якобы обеспечивающих деятельность ВСУ.
Цель удара достигнута. Все определенные объекты поражены,
– говорится в сообщении российского министерства.
Напомним, в результате атаки противника в Одессе пострадал Приморский бульвар – визитная карточка города, которая входит в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.