В Кривом Роге попрощались с преподавательницей лицея, которая погибла в результате российской атаки на Одессу

Ночью субботы, 28 июня, Россия атаковала "Шахедами" Одессу. Вражеский дрон попал в многоэтажку, где погибла семейная пара – преподаватель Екатерина Борсинская и ее муж Валентин.

С ними попрощались в Кривом Роге во вторник, 1 июля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Погибших провели в последний путь

Во время российской атаки на Одессу пострадал 21-этажный жилой дом. Там погибли супруги, которые недавно переехали.

Екатерина Борсинская преподавала в криворожском лицее №81, а также была социальным педагогом Михайловского лицея в Одессе.

Прощание с семейной парой в Кривом Роге: смотрите фото

Напомним, в результате ночной атаки 28 июня пострадали 14 человек, у многих диагностировали травмы и острую реакцию на стресс. Среди них были дети – 3-летний, 7-летний и 14-летний мальчики.

Кроме многоэтажки повреждены хозяйственные постройки на территории частного двора, административное здание, складские помещения частного предприятия, здание АЗС и автомобили.