Делали стремянку из людей, – полицейский рассказал о спасении гражданских в Одессе после удара
Источник:Национальная полиция Украины
В Одессе после ракетного удара русских войск полицейские вместе с местными жителями спасали людей. Они ради этого образовали настоящую "живую лестницу".
Капитан полиции Артем Грушко рассказал о спасательной операции, которая произошла после обстрела Одессы. Он и его коллеги, рискуя собственной жизнью, спасли жителей многоэтажки, пострадавшей от вражеской ракеты.
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"Живая стремянка" спасла жизнь
Артем Грушко, инспектор взвода спецназовцев, вспоминает, как он с коллегами и гражданскими создал "живую лестницу", чтобы добраться до пострадавших на балконе второго этажа. Люди стали друг на друга, чтобы спасти людей из-под завалов.
Это заслуга не одного человека, а целого коллектива. И я горд тем, что мы, хоть не профессиональные спасатели, а полицейские, впрочем, выполняли эту функцию уверенно, качественно и профессионально,
– сказал Грушко.
После окончания спасательной операции с улицы полицейские продолжили работу внутри здания, где высокая температура и завалы создавали дополнительные трудности. Они вывели из дома мужчину, вынесли на носилках пожилую женщину и продолжали прочесывать каждый этаж.
Мы быстро построили с ребятами план, сформировали группы, взяли ломы, кувалды, медицинские средства и пошли работать. Когда вошли в здание, внутри была так высока температура, что на мне плавилась кофта. Было тяжело дышать, но мы не сдавались.
Добавим, что сам президент нашего государства Владимир Зеленский отметил мужество и героизм Артема Грушка.
Спасательная операция людей в Одессе / Фото Нацполиции
Больше об обстреле
- 29 декабря российские военные нанесли ракетный удар по жилым домам в Одессе, в результате чего было повреждено 46 домов, в том числе 4 частных. Кроме того, было повреждено 186 квартир.
- Вечером 30 декабря стало известно об увеличении количества погибших до 5 человек после смерти 77-летнего мужчины в больнице. Также был предоставлен временный приют 6 лицам, чьи дома были разрушены.
- В городе начали работу оперативные штабы по оформлению документов на получение материальной помощи для восстановления жилья.
- Повреждено, в частности, было здание ЗАГСа и лицей, но обошлось без жертв среди детей и работников, поскольку они находились на каникулах или в укрытии.
- В то же время ночью 29 декабря перед ракетным ударом Одесскую область атаковали дроны-камикадзе типа "Шахед".
- Один из БпЛА попал в законсервированное здание инфраструктурного объекта, другой был сбит над многоэтажкой в Одессе, вызвав пожар, который быстро ликвидировали спасатели.