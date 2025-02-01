Варварский удар по Одессе нанес разрушения более 120-летнему зданию Одесской областной филармонии

Вечером 1 февраля Россия нанесла удары баллистическими ракетами по Одессе. Враг поразил исторический центр города, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Повреждения получил ряд достопримечательностей.

Мэр города Геннадий Труханов уточнил, что самой ценной с архитектурной и социальной точки зрения среди поврежденных зданий является Филармония, передает 24 Канал.

Смотрите также В Норвегии подтвердили, что ее дипломаты оказались под российским обстрелом в Одессе

Пораженному зданию – более 120 лет

Городской голова рассказал, что взрывная волна выбила аутентичное столярное заполнение главного парадного входа, повредила витражи и внутреннюю отделку помещений.

"Влияние атаки на состояние основных конструкций оценят специалисты после дополнительного обследования", – добавил Труханов.

Справка: Одесская филармония с 1946 года размещена в бывшей Новой купеческой бирже, которую построили в 1899 году. Сооружение помещения провели по эскизному проекту архитектора Викентия Прохаски с изменениями в стиле итальянской готики, которые внес Александр Бернардацци. Деревянный потолок зала филармонии создан без единого гвоздя из ливанского кедра. С 2023 года здание Филармонии находится под усиленной защитой ЮНЕСКО.

Последствия атаки прокомментировали и в Одесском филармоническом оркестре.

Наш многолетний дом, в котором звучали тысячи наших концертов! Разбита и печальная ... Но мы все отстроим и этот прекрасный зал услышит еще много замечательной музыки в исполнении Одесского филармонического оркестра.

Держимся!,

– говорится в посте.

Последствия удара по Одессе / Фото Труханов, оркестр

Кроме, Филармонии разрушениям подверглись около 15 памятников культурного наследия. Среди них – отель "Бристоль", Дом Вучини, Музей западного и восточного искусства, Филиал Литературного музея (Дом Сикара), здание Союза архитекторов Украины и Банка "Порто-Франко".

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал мировых лидеров и чиновников "решительно осудить это варварское нападение на нашу прекрасную Одессу."