Удар по Одессе: уничтожены резервуары с горючим и повреждены хозяйственные постройки – детали
Источник:Офис Генерального прокурора
Вчера, 3 марта, оккупанты осуществили удар по объектам критической инфраструктуры Одессы. В результате атаки в нескольких районах города возникло задымление.
Сейчас на месте происшествия проводятся необходимые следственные действия, работают сотрудники ГСЧС. По факту ракетного обстрела начато расследование.
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Еще одно преступление России
По данным следствия, утром 3 апреля 2022 года военнослужащие России нанесли ракетные удары по территории нефтеперерабатывающего завода и нефтехранилищ в Одессе. Сообщается, что в результате удара:
- уничтожены резервуары с горючим,
- повреждены хозяйственные постройки,
- повреждены газовые коммуникации.
Также из-за ракетного обстрела подверглись существенным разрушениям объекты гражданской инфраструктуры, которые располагались рядом.
Одного человека госпитализировали
Кроме того, один гражданин госпитализирован в больницу с ранениями. Согласно данным Офиса Генпрокурора, погибших нет.
Процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны вооруженными силами России.
Напомним, ночью 3 апреля, Одессу атаковали с воздуха. Часть ракет удалось сбить с помощью средств ПВО.
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