Разрушения в историческом центре, есть пострадавшие: что известно о ракетном ударе по Одессе 31 января

Вечером 31 января россияне атаковали Одессу ракетами, есть много повреждений в охранной зоне ЮНЕСКО, в частности повреждено здание, которое находится под усиленной защитой.

Также известно, что в результате вражеского обстрела есть пострадавшие. Что известно о ракетном ударе по Одессе и какие последствия российской атаки – рассказывает 24 Канал.

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Россия атаковала город баллистикой

Воздушную тревогу в Одессе объявили в 19:18 из-за угрозы применения баллистического вооружения. Уже в 19:20 в городе прогремел сильный взрыв. Ориентировочно в 19:55 и 20:05 снова было громко. Таким образом количество взрывов увеличилось до 3.

По предварительным данным мониторинговых каналов, для атаки россияне применили 3 баллистические ракеты "Искандер-М". Сейчас спасатели и другие экстренные службы работают на месте, ликвидируя последствия вражеского удара по Одессе.

Какие последствия удара по Одессе

Сначала атаку прокомментировал руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер, отметив, что россияне атаковали ракетами исторический центр Одессы. Сообщалось о повреждениях возле элитного отеля "Бристоль" в центре города.

Кадры разрушений в Одессе / Фото Геннадия Труханова

По словам городского головы Геннадия Труханова, много повреждений и разрушений зафиксировали в охранной зоне ЮНЕСКО, повреждено здание, которое находится под усиленной защитой. Также известно, что повреждены театр, музей, памятники архитектуры и другие здания.

Последствия ракетной атаки на Одессу / Фото Геннадия Труханова

Таким образом в результате взрывов в помещениях ряда исторических памятников, в частности литературного, историко-краеведческого, археологического музеев и музея западного и восточного искусства, а также в филармонии имеются выбитые окна и повреждения фасадов.

Над ликвидацией последствий продолжают работать все соответствующие службы, в частности ГСЧС.

Спасатели помогают раненым в Одессе: смотрите видео

Также на месте трагедии уже работают коммунальщики. В то же время продолжается обследование всех близлежащих домов.

Последствия атаки уже ликвидируют: смотрите видео

Что известно о пострадавших

Сначала появилась информация о том, что в результате российской атаки травмировалась сотрудница вышеупомянутого элитного отеля, ее госпитализировали в больницу, сейчас ей оказывают всю необходимую помощь.

Затем, по данным городского совета, выяснилось, что из-за атаки ранения получили два человека. В областной военной администрации сообщили, что пострадавшие женщины находятся в состоянии средней степени тяжести.

Российская атака привела к раненым и разрушениям / Фото Одесской ОГА

Уже ориентировочно в 22:10 количество раненых в результате атаки по центру Одессы возросло до трех. Ранение головы получил парень 2006 года рождения, его, по словам представителей власти, также госпитализировали в медучреждение.

Реакция Зеленского на атаку по городу

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку, отметив, что россияне нанесли ракетный удар по историческому центру Одессы.

Абсолютно сознательный удар российских террористов. К счастью, обошлось без жертв. Есть пострадавшие, им оказана помощь. Среди людей, которые были в эпицентре удара, в том числе и норвежские дипломатические представители,

– сообщил он.

По его словам, сейчас все обстоятельства атаки выясняются.