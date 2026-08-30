Об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер.

Каковы подробности атаки?

Вражеский удар вызвал масштабное возгорание на территории гражданского объекта. Огонь быстро охватил значительную площадь складского комплекса, где хранились гуманитарные и продовольственные запасы.

Пожарные уже полностью ликвидировали пожар и предотвратили распространение пламени на соседние здания. Всем трем пострадавшим медики в настоящее время оказывают необходимую квалифицированную помощь.

На месте попадания продолжают работать профильные экстренные и следственно-оперативные службы. Специалисты документируют последствия атаки и фиксируют очередное преступление против гражданской инфраструктуры.

Последствия обстрела: смотрите фото ОВА

Российские войска в течение ночи провели атаку на гражданские объекты в приграничных районах Черниговской области. В результате ударов повреждены птицефабрика и частные дома, а также уничтожены сотни тонн соломы.

В Харькове оккупанты дважды нанесли удары по Немишлянскому району. Первый дрон попал во двор многоэтажного дома, повредив пять автомобилей. Во время повторной атаки беспилотник попал в навес на АЗС, однако возгорания не произошло.

В то же время Днепропетровская область подверглась более чем 20 атакам с использованием дронов и артиллерии. Под ударом оказались четыре района области.