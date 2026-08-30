Про це поінформував очільник ОВА Олег Кіпер.

Які подробиці атаки?

Ворожий удар спричинив масштабне займання на території цивільного об'єкта. Вогонь швидко охопив значну площу складського комплексу, де зберігалися гуманітарні та продуктові запаси.

Вогнеборці вже повністю ліквідували пожежу та запобігли розповсюдженню полум'я на сусідні споруди. Усім трьом травмованим особам медики наразі надають необхідну кваліфіковану допомогу.

На місці влучання продовжують працювати профільні екстрені та слідчо-оперативні служби. Фахівці документують наслідки атаки та фіксують черговий злочин проти цивільної інфраструктури.

Наслідки обстрілу: дивіться фото ОВА

Російські війська протягом ночі атакували цивільні об'єкти в прикордонних районах Чернігівщини. Внаслідок ударів пошкоджено птахофабрику та приватні будинки, а також знищено сотні тонн соломи.

У Харкові окупанти двічі вдарили по Немишлянському району. Перший дрон влучив у двір багатоповерхівки, пошкодивши п’ять автомобілів. Під час повторної атаки безпілотник поцілив у навіс на АЗС, однак займання не сталося.

Водночас Дніпропетровщина зазнала понад 20 атак дронами та артилерією. Під ударом опинилися чотири райони області.