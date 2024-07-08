Циничный удар по детям: ужасные кадры с места попадания в "Охматдете"

Утром 8 июля страна-агрессор запустила ракеты по Киеву. Враг цинично атаковал известную детскую больницу "Охматдет".

По состоянию на 14:00 известно о 2 погибших. Оба – взрослые. В частности, одна – врач. Также 16 человек ранены, среди них – 7 детей. Продолжается разбор завалов.

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Ракетная атака на детскую больницу

Отмечается, что российский снаряд попал по токсикологическому корпусу с тяжелобольными детьми. Там расположена реанимация. Здесь также дети получали диализные процедуры.

В момент удара врачи как раз оперировали ребенка. Предварительно, для атаки на медучреждение противник использовал ракету Х-101.

Как выглядит детская больница сейчас / Фото Валентина Полищук для 24 Канала

Что происходило на месте удара: видео Валентина Полищук

Последствия удара по "Охматдету": смотрите видео

По состоянию на 15:00 общее количество погибших в результате вражеской атаки по Киеву 8 июля составляет 17 человек. Также известно о более 40 пострадавших.