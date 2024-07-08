В "Охматдете" двое погибших – взрослые, в том числе врач, – Кличко
Источник:Виталий Кличко
Утром 8 июля россияне нанесли ракетный удар по крупнейшей детской специализированной больнице Украины "Охматдет". Известно о двух погибших в больнице.
Прилет российской ракеты произошел в один из корпусов медучреждения. Впоследствии министр здравоохранения Виктор Ляшко уточнил, что было попадание по токсикологическому корпусу с тяжелобольными детьми.
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Известно о двух погибших в "Охматдете"
Сейчас на месте продолжаются аварийно-спасательные работы. Завалы помогают разбирать десятки киевлян, медперсонал больницы, полицейские, работники ГСЧС и Нацгвардия.
О жертвах в результате обстрела рассказал мэр Киева Виталий Кличко.
Двое погибших в больнице "Охматдет". Оба – взрослые. В частности, одна врач,
– написал Кличко.
Ранее глава столицы также сообщал о 16 пострадавших, семеро из них – дети. 15 пострадавших госпитализировали.
Пациентов детской больницы "Охматдет", куда вручила вражеская ракета, эвакуируют в коммунальные больницы города. Там им окажут всю необходимую помощь. В КГВА уточнили, что 5 детей из разрушенного корпуса вывезли на перегоспитализацию.
Чем россияне били по больнице
СБУ квалифицировала удар России по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство. Следователи уже установили, что для атаки оккупанты применили стратегическую крылатую ракету Х-101.
На месте трагедии уже нашли обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты.