В "Охматдете" двое погибших – взрослые, в том числе врач, – Кличко

Утром 8 июля россияне нанесли ракетный удар по крупнейшей детской специализированной больнице Украины "Охматдет". Известно о двух погибших в больнице.

Прилет российской ракеты произошел в один из корпусов медучреждения. Впоследствии министр здравоохранения Виктор Ляшко уточнил, что было попадание по токсикологическому корпусу с тяжелобольными детьми.

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Известно о двух погибших в "Охматдете"

Сейчас на месте продолжаются аварийно-спасательные работы. Завалы помогают разбирать десятки киевлян, медперсонал больницы, полицейские, работники ГСЧС и Нацгвардия.

О жертвах в результате обстрела рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Двое погибших в больнице "Охматдет". Оба – взрослые. В частности, одна врач,

– написал Кличко.

Ранее глава столицы также сообщал о 16 пострадавших, семеро из них – дети. 15 пострадавших госпитализировали.

Пациентов детской больницы "Охматдет", куда вручила вражеская ракета, эвакуируют в коммунальные больницы города. Там им окажут всю необходимую помощь. В КГВА уточнили, что 5 детей из разрушенного корпуса вывезли на перегоспитализацию.

Чем россияне били по больнице

СБУ квалифицировала удар России по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство. Следователи уже установили, что для атаки оккупанты применили стратегическую крылатую ракету Х-101.

На месте трагедии уже нашли обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты.