Стало известно имя врача "Охматдета", который в окровавленной белоснежной форме разбирал завалы

Кроме спасателей, участие в разборе завалов детской больницы "Охматдет" 8 июля в Киеве принимали неравнодушные киевляне и работники медучреждения. Фото одного из врачей облетело Интернет.

Врач в окровавленной белоснежной форме оказался хирургом Олегом Голубченко. Он работает в сфере челюстно-лицевой хирургии.

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В момент прилета Олег Голубченко оперировал ребенка

Олег Голубченко попал на фотографии многих агентств.

Разбирал грудь камень вместе со спасателями, утешал коллег, постоянно куда-то бежал, что-то носил... Он не хотел ни на секунду останавливаться,

– рассказала журналистка Кристина Бердинских.

Представитель Общественного совета о КГГА Иван Степурин рассказал, что в момент прилета ракеты по больнице Олег Голубченко как раз оперировал ребенка. Его отбросило ударной волной на операционный стол. Впрочем, ему и анестезиологу Ярославу Иванову удалось перевести маленького пациента к ручному режиму искусственного дыхания.

Операцию малышу пришлось заканчивать в другой больнице. К счастью, ребенок жив.

"Олег Голубченко – будущее украинской челюстно-лицевой хирургии, врач с золотыми руками. Сегодня (8 июля – 24 Канал) он, как и многие другие его коллеги, помогал разбирать завалы после российской ракеты, которая попала в один из корпусов "Охматдета", - написал журналист Юрий Тарасовский.