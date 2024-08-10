На днях хирург Олег Голубченко рассказал, как отреагировал на вброс российской пропаганды в отношении себя. После атаки враг начал утверждать, будто "Украина обстреляла сама себя", а халат врача умышленно вымазали кровью.

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Оккупанты стреляют ракетами только что с конвейера

Ракета, которая попала в крупнейшую детскую больницу Украины 8 июля 2024 года, была изготовлена в России всего за несколько недель, а возможно, и за несколько дней до нападения,

– сказано в статье.

Речь о российской управляемой ракете класса "воздух-земля" Х-101. Ее остатки задокументировали 30 июля.

"Анализ CAR, основанный на физическом исследовании следов на обломках, показывает: ракета, которая попала в больницу "Охматдет", была выпущена максимум за три месяца до атаки, а возможно, за восемь дней до нее. Такой короткий промежуток времени между производством и использованием ракет Х-101 является частью тенденции, которую CAR впервые заметил в декабре 2022 года", – привели детали исследователи.

Их вывод основывается на цифрах производственного номера ракеты.

Первые три цифры – общие для всех российских ракет Х-101, которые CAR задокументировал в Украине. А вот другие цифры, 263, есть на всех недавно изготовленных ракетах. Цифры "7" и "9" указывают на то, что ракета была изготовлена во втором квартале 2024 года (между 1 апреля и 30 июня 2024).

Справка. Conflict Armament Research основана в 2011 году. Организация работает в горячих точках и собирает данные о поставках оружия. Ее представители отслеживают источники поставок оружия и документируют его использование. Цель CAR – понять картину незаконных потоков оружия и уменьшить поставки обычных вооружений несанкционированным пользователям, включая повстанческие и террористические силы.