Днями хірург Олег Голубченко розповів, як відреагував на вкид російської пропаганди стосовно себе. Після атаки ворог почав стверджувати, що "Україна обстріляла сама себе", а халат лікаря зумисне вимазали кров'ю.
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Окупанти стріляють ракетами щойно з конвеєра
Ракета, яка влучила в найбільшу дитячу лікарню України 8 липня 2024 року, була виготовлена в Росії всього за кілька тижнів, а можливо, і за кілька днів до нападу,
– сказано в статті.
Мова про російську керовану ракету класу "повітря-земля" Х-101. Її залишки задокументували 30 липня.
"Аналіз CAR, заснований на фізичному дослідженні слідів на уламках, показує: ракета, яка влучила в лікарню "Охматдит", була випущена щонайбільше за три місяці до атаки, а можливо, за вісім днів до неї. Такий короткий проміжок часу між виробництвом і використанням ракет Х-101 є частиною тенденції, яку CAR вперше помітив у грудні 2022 року", – навели деталі дослідники.
Їхній висновок ґрунтується на цифрах виробничого номера ракети.
Перші три цифри – спільні для всіх російських ракет Х-101, які CAR задокументував в Україні. А от інші цифри, 263, є на всіх нещодавно виготовлених ракетах. Цифри "7" і "9" вказують на те, що ракета була виготовлена в другому кварталі 2024 року (між 1 квітня і 30 червня 2024).