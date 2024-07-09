Россия пыталась заблокировать участие Украины в заседании Совбеза ООН, – Кулеба

Украина инициировала заседание Совбеза ООН после российской атаки 8 июля. Однако Россия, которая сейчас председательствует в Совете Безопасности ООН, пыталась заблокировать участие украинской стороны.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона отметил, что попытка страны-агрессора "говорит сама за себя".

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Почему Украина собрала заседание Совбеза

По его словам, заседание Совбеза ООН важно тем, чтобы история Охматдета "прозвучала очень мощно во всем мире". А еще, чтобы правительства всех стран услышали позиции, которые будут высказываться на заседании.

Когда мы запустили процесс проведения этого заседания, то первое, что пыталась сделать Россия, злоупотребляя своим правом председательства, пыталась заблокировать участие Украины в заседании в связи с обстрелом Украины. Эта попытка говорит сама за себя. Мы ее успешно преодолели,

– сказал Кулеба.

Еще перед заседанием Кулеба выразил уверенность в том, что Россия будет врать и пытаться отбелить себя. Собственно, так и случилось, поскольку Небензя во время выступления пытался обвинить в собственной атаке Украину.

И эту ложь важно тоже миру услышать, поскольку Украина имеет неопровержимые доказательства того, что это была именно РФ,

– отметил министр.

Заметим, что кроме Сергея Кислицы на заседании Совбеза выступил и гендиректор больницы Охматдет Владимир Жовнир.