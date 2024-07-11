Передал ГУР фото командиров и документы: военный России прозрел после удара по "Охматдету"

Россия 8 июля массированно атаковала Украину и разрушила крупнейшую детскую поликлинику Украины. После этого удара российский летчик передал фото командиров украинским спецслужбам.

После преступного удара по детской больнице “Охматдет” на чат-бот ГУР МО Украины обратился один из летчиков 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии. Он был шокирован ударом по поликлинике.

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Он также передал документы

Российский военный и еще его несколько коллег не понимают, зачем их заставляют бить именно по гражданской инфраструктуре Украины. Поэтому он решил передать украинской стороне документы, касающиеся деятельности его воинской части, а также частные фото командного состава 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии.

В разведке отметили важность полученных материалов.

Ведь среди массива информации – документы из личных дел старшего офицерского состава, персональные данные российских военнослужащих и членов их семей и тому подобное,

– отметили источники.



Российские пилоты / Фото, передано ГУР

В то же время наибольшую ценность представляют грифованные документы 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии.