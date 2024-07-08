Отделения нет, стен нет, все в крови: медики сквозь слезы рассказали об атаке на "Охматдет"
Жестокий удар россиян по "Охматдету" поразил мир. Врачи поделились деталями обстрела главной детской больницы Украины, их собрал 24 Канал.
Киевляне весь день слышат сирены скорых, приходят помогать разбирать завалы медучреждения и неустанно донатят пострадавшим. Бизнес не остается в стороне и переводит больнице миллионы, а Укрзализныця перевезет маленьких пациентов в безопасное место.
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Ужасные свидетельства медиков об атаке по "Охматдету"
Отделения нашего теперь не существует, стен нет, все в крови. Начали оказывать первую помощь друг другу, пошли в отделение экстренной помощи. Хуже всего, что в отделении, куда попали, было больше всего детей и врачей,
– говорит медик травмпункта "Охматдета" Максим.
Во время общения Максим не раз начинал плакать и извинялся за это. А потом добавил: поскольку много медикаментов сгорело после удара, то раненым не хватало бинтов и антисептиков.
Очень пострадал корпус, где дети были на гемодиализе. Такие пациенты прикованы к постели, их трудно переносить.
Что сейчас с детьми, которых оперировали в "Охматдете" во время атаки
Врач отделения трансплантации костного мозга и иммунотерапии "Охматдета" Андрей Будзин рассказал, что атака произошла во время утреннего обхода, вскоре после тревоги. Прозвучало несколько взрывов, а затем ракета попала буквально в один из корпусов. Это стало шоком для людей и напугало их.
Ракета разрушила часть здания токсикологического корпуса и весь фасад соседнего корпуса. В момент атаки продолжались операции.
"В большинстве их удалось приостановить на определенном этапе, стабилизировать пациента... Относительно некоторых пациентов, то их пришлось перевести в реанимацию, потому что на тот момент проводились открытые оперативные вмешательства", – объяснил Будзин.
Тяжелобольных детей эвакуируют в коммунальные учреждения Киева.
В соседнем с "Охматдетом" Центре детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины выбило окна. Детский кардиолог Виктория Набиева поделилась деталями.
Я увидела взрыв, огромный столб пыли, который поднялся вверх, и камни, которые падают из корпуса "Охматдета". Я забежала внутрь. Поскольку у нас тоже есть пациенты, обе операционные работали, и как раз окна выходили на тот корпус, где произошел прилет. Я побежала помогать. У нас повылетали все окна и двери. Очень много стекла. Много людей поранило стеклом. И приходили из "Охматдета" дети, которым нужна была помощь,
– сказала она.
В операционных центра дети не пострадали, но врачи не смогли провести операции. На вмешательство нужно 7 – 8 часов, а "там уже не было условий, чтобы их делать".
24 Канал собирает в одном материале все, что известно об атаке на "Охматдет".