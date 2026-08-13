Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Что известно об атаке?

Россия нанесла удар по Павлограду. По предварительной информации, удар пришелся на здание логистической компании. После атаки на объекте вспыхнул пожар. В настоящее время соответствующие службы работают на месте и ликвидируют последствия российского удара.

По состоянию на 17:00 спасатели локализовали пожар на месте атаки. Ликвидация других последствий удара продолжается.

Информация о погибших и пострадавших уточняется. Данные о характере и масштабах повреждений также могут обновляться.

Воздушная тревога в Днепропетровской области продолжается, поэтому жителей области призывают оставаться в укрытиях и не игнорировать сигналы опасности.

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Напомним, Павлоград постоянно становится мишенью для российских атак. Например, 30 июля Россия нанесла удар по городу авиабомбой. В результате атаки погиб один человек, еще пятеро получили ранения, среди них двое мальчиков 11 и 14 лет.

Кроме того, в результате удара загорелись квартиры в пятиэтажном доме, повреждены шесть автомобилей. Трое пострадавших, в том числе двое детей, были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

А 31 июля в результате вражеского удара на территории торгового комплекса вспыхнул масштабный пожар. На месте работали экстренные службы, которые ликвидировали последствия атаки. Впоследствии стало известно, что в результате обстрела пострадали восемь человек. Среди них 33-летний мужчина и 53-летняя женщина, которые находятся в больнице в тяжелом состоянии.