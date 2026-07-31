Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Что известно об ударе по Павлограду?

Оккупанты продолжают террор против мирных городов. В результате атаки в Павлограде вспыхнул масштабный пожар на территории торгового комплекса. В настоящее время уточняется информация о масштабах повреждений и других возможных последствиях российского удара. На месте работают соответствующие службы.

Мониторинговые каналы сообщали, что к городу приближались вражеские беспилотники. Впоследствии местные телеграм-каналы писали о взрывах, прогремевших в Павлограде.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Последние атаки на Павлоград 30 июля

Россия нанесла удар по городу авиабомбой. В результате атаки погиб один человек, еще пятеро получили ранения, среди них двое парней 11 и 14 лет. Кроме того, в результате удара загорелись квартиры в пятиэтажном доме, повреждены шесть автомобилей. Трое пострадавших, в том числе двое детей, были госпитализированы в состоянии средней тяжести.



