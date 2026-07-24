Что известно об атаке

По предварительной информации, по Павлограду нанесли мощные удары УАБ. Об этом сообщили в компании.

Очевидцы сообщают о четырех взрывах, три из которых пришлись непосредственно на производственный комплекс и прилегающую территорию. В результате атаки пострадали:

работники предприятий;

сотрудники подрядных организаций;

местные жители, находившиеся вблизи производства.

Наиболее тяжелыми последствиями стали гибель и ранения людей.

На предприятии отметили, что из-за регулярных атак на территории производства были оборудованы стационарные и мобильные укрытия, чтобы работники могли быстро эвакуироваться во время воздушной тревоги. Однако на этот раз избежать жертв не удалось.

К большому сожалению, даже несмотря на все имеющиеся методы защиты, на этот раз не обошлось без жертв. Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Компания, безусловно, окажет всю необходимую помощь пострадавшим сотрудникам и всеми доступными способами поддержит семьи погибших коллег,

– сообщают в Star Brands.

Последствия атаки / фото Star Brands

Повлияет ли атака на поставки снеков

В Star Brands подчеркнули, что это уже не первый российский удар по предприятиям и складам партнеров компании.

После предыдущих атак был реализован проект диверсификации складских запасов, поэтому сейчас у производителей есть достаточный резерв готовой продукции. В компании заверили, что:

все обязательства перед партнерами будут выполнены;

дефицита продукции не ожидается;

поставки продолжатся без перебоев.

К слову, среди продукции Star Brands – сухарики Flint, чипсы Chipster’s, орешки Big Bob, семечки "Сан Санич", макароны La Pasta, мука "Хуторок".

Что известно о прошлом обстреле Star Brands

Ночью 7 апреля Павлоград подвергся атаке дронов-камикадзе. В тот раз российские "Шахеды" уже в третий раз поразили склад компании Star Brands – производителя известных снеков, муки и соков.

Несмотря на попадание, сотрудники остались невредимыми благодаря тому, что находились в укрытии, а пожар площадью 5,5 тысяч квадратных метров был полностью ликвидирован.