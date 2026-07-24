Що відомо про атаку

За попередньою інформацією, по Павлограду завдали потужних ударів КАБ. Про це повідомили у компанії.

Очевидці повідомляють про чотири вибухи, три з яких припали безпосередньо на виробничий комплекс та прилеглу територію. Внаслідок атаки постраждали:

працівники підприємств;

співробітники підрядних організацій;

місцеві жителі, які перебували поблизу виробництва.

Найважчими наслідками стали загибель і поранення людей.

На підприємстві зазначили, що через регулярні атаки на території виробництва були облаштовані стаціонарні та мобільні укриття, щоб працівники могли швидко евакуюватися під час повітряної тривоги. Втім цього разу уникнути жертв не вдалося.

На превеликий жаль, навіть попри всі наявні методи захисту, цього разу не обійшлось без жертв. Ми висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих та бажаємо якнайшвидшого одужання всім постраждалим. Компанія безумовно надасть усю необхідну допомогу постраждалим працівникам і всіма доступними способами підтримає родини загиблих колег,

– пишуть у Star Brands.

Наслідки атаки / фото Star Brands

Чи вплине атака на постачання снеків

У Star Brands наголосили, що це вже не перший російський удар по підприємствах і складах партнерів компанії.

Після попередніх атак реалізували проєкт диверсифікації складських запасів, тому зараз виробники мають достатній резерв готової продукції. У компанії запевнили, що:

усі зобов'язання перед партнерами будуть виконані;

дефіциту продукції не очікується;

постачання продовжаться без перебоїв.

До слова, серед продукції Star Brands – сухарики Flint, чипси Chipster’s, горішки Big Bob, насіння Сан Санич, макарони La Pasta, борошно "Хуторок".

Що відомо про минулий обстріл Star Brands

Вночі 7 квітня Павлоград опинився під атакою дронів-камікадзе. Того разу російські "Шахеди" вже втретє влучили у склад компанії Star Brands – виробника відомих снеків, борошна та соків.

Незважаючи на влучання, співробітники залишилися неушкодженими завдяки перебуванню в укритті, а пожежу на площі 5,5 тисяч квадратних метрів було повністю ліквідовано.