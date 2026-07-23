Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Які наслідки удару по Павлограду 23 липня?

Про ворожий удар по Павлограду Ганжа повідомив об 11:52. Внаслідок цього було пошкоджене підприємство харчової промисловості, там зайнялася пожежа.

Станом на 12:16 у місті загинули троє людей. Ще щонайменше 10 – дістали поранень через атаку росіян.

Усі поранені у лікарні – медики надають необхідну допомогу,

– наголосив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, російська армія також атакувала Павлоград 20 липня. Тоді окупанти вперше вдарили по місту керованими авіабомбами.

Тоді внаслідок російського удару загинули 2 цивільних жителів. Ще 16 людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості, серед них – діти 1 та 13 років.