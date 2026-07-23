Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Каковы последствия удара по Павлограду 23 июля?

О вражеском ударе по Павлограду Ганжа сообщил в 11:52. В результате был поврежден предприятие пищевой промышленности, там возник пожар.

По состоянию на 12:16 в городе погибли три человека. Еще как минимум 10 получили ранения в результате атаки россиян.

Все раненые находятся в больницах – медики оказывают необходимую помощь,

– подчеркнул начальник Днепропетровской областной военной администрации.

Напомним, что российская армия также совершила атаку на Павлоград 20 июля. Тогда оккупанты впервые нанесли удар по городу управляемыми авиабомбами.

В результате российского удара погибли 2 мирных жителя. Еще 16 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них – дети 1 и 13 лет.