Об этом сообщило оперативное командование "Запад". Поэтому, потери российской армии неумолимо растут.

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Удар нанесли бойцы 128 горно-штурмовой бригады и бригады "Черный лес". Защитники ударили по полигону российских оккупантов на юге Украины.

В результате атаки ВСУ уничтожили солдат российской армии, которые проходили обучение на снайперов.

Удар по полигону россиян: видео

Потери врага

Украинские военные ликвидировали еще 1420 российских захватчиков и уничтожили 244 единицы вражеской техники.

По состоянию на утро 17 октября потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 674 тысячи бойцов.