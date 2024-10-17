Про це повідомило оперативне командування "Захід". Тож, втрати російської армії невблагано зростають.

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Удару завдали бійці 128 гірсько-штурмової бригади та бригади "Чорний ліс". Захисники вдарили по полігону російських окупантів на півдні України.

Внаслідок атаки ЗСУ знищили солдат російської армії, які проходили навчання на снайперів.

Удар по полігону росіян: відео

Втрати ворога

Українські військові ліквідували ще 1420 російських загарбників і знищили 244 одиниці ворожої техніки.

Станом на ранок 17 жовтня втрати Росії в повномасштабній війні проти України вже перевищили 674 тисячі бійців.