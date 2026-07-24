Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Что будет выяснять следствие после удара по полигону в Киевской области?

После российского ракетного удара по Киевской области, в результате которого погибли 10 человек, а еще около 100 получили ранения, правоохранительные органы возбудили сразу два уголовных дела.

Офис генерального прокурора расследует российский ракетный удар как военное преступление. Также возбуждено отдельное дело о возможной служебной халатности при организации мероприятия, которое подверглось атаке.

В рамках расследования следователи будут устанавливать, кто принимал решение о проведении мероприятия, кто согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и была ли должным образом оценена угроза в условиях военного положения.

В сообщении подчеркивается, что война не освобождает должностных лиц от ответственности за управленческие решения. Напротив, в условиях постоянной ракетной угрозы они должны действовать максимально профессионально, осторожно и учитывать все возможные риски. В настоящее время следственные действия продолжаются.

Напомним, 24 июля оккупанты нанесли баллистический удар по частному полигону в Бучанском районе Киевской области, где проходило специализированное мероприятие с участием представителей украинской оборонной промышленности. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Украинский совет оружейников сообщил, что не был организатором мероприятия, но поддерживает связь с коллегами и призвал не распространять фото, видео, геолокацию и другую информацию, которая может навредить расследованию или Силам обороны. По словам основателя компании FC Валерия Боровика, удар, вероятно, был прицельным.

В то же время советник президента Сергей "Флэш" Бескрестнов сообщил, что его команды на месте не было, и отметил, что не посещает подобные мероприятия из-за отсутствия укрытий, ранних анонсов, большого количества участников и угрозы баллистических ударов.