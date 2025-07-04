Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Полтавский государственный аграрный университет (ПГАУ).

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Александр Ляшик погиб в Полтаве

В Полтавском государственном аграрном университете сообщили, что Александр Ляшик учился на магистратуре по специальности "Учет и налогообложение".

Был настойчивым, доброжелательным и имел искреннюю мечту работать на благо Украины,

– рассказали в ПГАУ.

По словам сотрудников университета, жизнь юноши, полна планов и потенциала, трагически оборвалась из-за преступной российской агрессии.

Известие о гибели Александра Ляшика прокомментировала также общественный деятель Александра Глижинская. Она сообщила, что в 2024 году студент стал победителем Национальных дебатов Активная Громада. После этого Александра пригласили на работу в Полтавскую ОВА.

В феврале этого года пришел на стажировку в Полтавскую ОВА. После успешного прохождения начал работать главным специалистом. Жизнь Александра оборвал циничный вражеский обстрел. Коллектив облвоенкодминистрации глубоко скорбит по поводу невосполнимой утраты и выражает искренние соболезнования родным и близким,

– написали в самой Полтавской ОВА.

Напомним, утром 3 июля Полтава оказалась под массированной атакой беспилотников, тогда было зафиксировано попадание на территории Полтавского городского ТЦК и СП и Полтавского областного ТЦК и СП. Оба эти объекты расположены рядом, в плотной городской застройке.