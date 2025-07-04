Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Полтавський державний аграрний університет (ПДАУ).

Читайте також Атака на Полтаву: аварійно-відновлювальні роботи, є жертви та багато постраждалих

Олександр Ляшик загинув у Полтаві

У Полтавському державному аграрному університеті повідомили, що Олександр Ляшик навчався на магістратурі за спеціальністю "Облік та оподаткування".

Був наполегливим, доброзичливим і мав щиру мрію працювати на благо України,

– розповіли в ПДАУ.

За словами співробітників університету, життя юнака, сповнене планів і потенціалу, трагічно обірвалося через злочинну російську агресію.

Звістку про загибель Олександра Ляшика прокоментувала також громадська діячка Олександра Гліжинська. Вона повідомила, що у 2024 році студент став переможцем Національних дебатів Активна Громада. Після цього Олександра запросили на роботу до Полтавської ОВА.

У лютому цього року прийшов на стажування до Полтавської ОВА. Після успішного проходження почав працювати головним спеціалістом. Життя Олександра обірвав цинічний ворожий обстріл. Колектив облвійськадміністрації глибоко сумує з приводу непоправної втрати та висловлює щирі співчуття рідним і близьким,

– написали в самій Полтавській ОВА.

Нагадаємо, зранку 3 липня Полтава опинилася під масованою атакою безпілотників, тоді було зафіксовано влучання на території Полтавського міського ТЦК та СП та Полтавського обласного ТЦК та СП. Обидва ці об'єкти розташовані поруч, у щільній міській забудові.