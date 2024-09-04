Об этом Кулеба заявил во время интервью с журналисткой CNN Кристиан Аманпур, часть которого она распространила на своей странице в соцсети Х.

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Что сказал Кулеба об ударе России по Полтаве и ПВО от союзников

Говоря о российской ракетной атаке по Полтаве, Дмитрий Кулеба отметил, что эта трагедия является "еще одной причиной, чтобы западные партнеры ускорили темпы передачи Украине систем ПВО".

Кулеба отметил, что географическая близость Полтавы к российской территории позволяет этим ракетам достичь города за считанные мгновения.

Я не знаю, сколько еще должно произойти таких трагедий, чтобы все обещания были выполнены и приняты новые обязательства,

– сказал министр.

Он также подчеркнул, что единственный способ остановить такие ракеты – это использование систем Patriot и SAMP-T. Ведь только они способны перехватывать баллистические ракеты.

К слову, российские захватчики утром 3 сентября атаковали Полтаву баллистическими ракетами. Удар пришелся на Полтавский военный институт связи, больницы и жилой застройке.

В результате циничного обстрела по состоянию на 4 сентября погиб по меньшей мере 51 человек. Еще 271 человек был травмирован. Спасатели также вытаскивали людей из-под завалов и продолжали поиски других возможных жертв.