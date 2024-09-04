Про це Кулеба заявив під час інтерв'ю з журналісткою CNN Крістіан Аманпур, частину якого вона поширила на своїй сторінці у соцмережі Х.

Цікаво Главу МЗС Дмитра Кулебу планують звільнити, – ЗМІ

Що сказав Кулеба про удар Росії по Полтаві та ППО від союзників

Говорячи про російську ракетну атаку по Полтаві, Дмитро Кулеба наголосив, що ця трагедія є "ще однією причиною, щоб західні партнери пришвидшили темпи передачі Україні систем ППО".

Кулеба зазначив, що географічна близькість Полтави до російської території дозволяє цим ракетам досягти міста за лічені миті.

Я не знаю, скільки ще має статися таких трагедій, щоб усі обіцянки були виконані та прийняті нові зобов'язання,

– сказав міністр.

Він також підкреслив, що єдиний спосіб зупинити такі ракети – це використання систем Patriot і SAMP-T. Адже лише вони здатні перехоплювати балістичні ракети.

До слова, російські загарбники вранці 3 вересня атакували Полтаву балістичними ракетами. Удар припав на Полтавський військовий інститут зв'язку, лікарні та житловій забудові.

Внаслідок цинічного обстрілу станом на 4 вересня загинула щонайменше 51 людина. Ще 271 особа була травмована. Рятувальники також витягали людей з-під завалів та продовжували пошуки інших можливих жертв.