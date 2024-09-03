Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, отметив, что удар по Полтаве – действительно болезненный. Связисты – чрезвычайно важные и квалифицированные специалисты.

К теме Удар по Институту связи в Полтаве: все, что известно о трагедии 3 сентября

Не нужно разгонять "измену"

Народный депутат Марьяна Безуглая сразу после взрывов начала рассказывать, что случился прилет по военным во время построения. Как отметил Сазонов, эта информация не соответствует действительности.

Мне два побратима отписали в личные. Один из них потерял там родного. Другой там служит. Оба подтверждают информацию, что построения там не было. Но понятно, что в учебном заведении было скопление людей,

– отметил Сазонов.

Во время войны нельзя вообще допускать никакого скопления военных. В таком случае можно стать мишенью для врага. Уже неоднократно были трагические случаи. Их важно не повторять.

В любом случае сейчас важно избежать различных спекуляций и манипуляций. Нужно дождаться результатов официального расследования.

Обратите внимание! По состоянию на вечер 3 сентября известно, что в результате удара по Полтаве погиб 51 человек. Еще 219 человек получили ранения. Данные еще могут измениться.

Также в Полтавской областной больнице призвали граждан стать донорами крови. Нужны все группы.

Главные требования: возраст от 18 – до 60 лет; вес – более 50 килограммов. Адрес – город Полтава, улица Шевченко, 23. Забор происходит с 08:00 до 14:00.

Контактный номер +380954521357. С собой нужно иметь паспорт и идентификационный код.