Журналисты показали фото, от которого крайне трудно сдерживать эмоции, – муж погибшей стоит на завалах своего дома.

К теме Враг обстрелял Полтавский район: есть попадание в частный дом, из-под завалов достали женщину

На Полтавщине умерла женщина, спасенная из-под завалов

Так, на обнародованных кадрах муж погибшей женщины стоит на завалах собственного дома. Он никого не пускает на это место.

На Полтавщині чоловік загиблої стоїть на завалах власного будинку Фото "Суспільного"

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей. Вечная память!

Что известно об ударе по Полтавщине 7 июня