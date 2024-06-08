Журналісти показали фото, від якого вкрай важко стримувати емоції, – чоловік загиблої стоїть на завалах свого будинку.

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Так, на оприлюднених кадрах чоловік загиблої жінки стоїть на завалах власного будинку. Він нікого не пускає на це місце.

На Полтавщині чоловік загиблої стоїть на завалах власного будинку / Фото Суспільного

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблої. Вічна пам'ять!

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