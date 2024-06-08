Журналісти показали фото, від якого вкрай важко стримувати емоції, – чоловік загиблої стоїть на завалах свого будинку.

До теми Ворог обстріляв Полтавський район: є влучання у приватний будинок, з-під завалів дістали жінку

На Полтавщині померла жінка, врятована з-під завалів

Так, на оприлюднених кадрах чоловік загиблої жінки стоїть на завалах власного будинку. Він нікого не пускає на це місце.

На Полтавщині чоловік загиблої стоїть на завалах власного будинкуНа Полтавщині чоловік загиблої стоїть на завалах власного будинку / Фото Суспільного

Що відомо про удар по Полтавщині 7 червня

  • Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в Полтавському районі.
  • З-під завалів зруйнованого будинку врятували жінку. Її госпіталізували у важкому стані.
  • Голова ОВА 8 червня повідомив, що на превеликий жаль, жінка, яку вчора врятували з-під завалів, померла. Лікарі боролися за її життя до останнього.
  • Також Філіп Пронін розповів, що внаслідок обстрілу пошкоджено понад 50 приватних будинків.
  • Медики надали допомогу двом людям з гострою реакцією на стрес.