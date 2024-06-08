Журналісти показали фото, від якого вкрай важко стримувати емоції, – чоловік загиблої стоїть на завалах свого будинку.
До теми Ворог обстріляв Полтавський район: є влучання у приватний будинок, з-під завалів дістали жінку
На Полтавщині померла жінка, врятована з-під завалів
Так, на оприлюднених кадрах чоловік загиблої жінки стоїть на завалах власного будинку. Він нікого не пускає на це місце.
На Полтавщині чоловік загиблої стоїть на завалах власного будинку / Фото Суспільного
Що відомо про удар по Полтавщині 7 червня
- Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в Полтавському районі.
- З-під завалів зруйнованого будинку врятували жінку. Її госпіталізували у важкому стані.
- Голова ОВА 8 червня повідомив, що на превеликий жаль, жінка, яку вчора врятували з-під завалів, померла. Лікарі боролися за її життя до останнього.
- Також Філіп Пронін розповів, що внаслідок обстрілу пошкоджено понад 50 приватних будинків.
- Медики надали допомогу двом людям з гострою реакцією на стрес.