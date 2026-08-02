К счастью, угрозу удалось устранить. Об этом сообщили в ГСЧС.



Несмотря на сложные условия, специалисты по химической защите ГСЧС герметизировали поврежденные емкости и места утечки.



Благодаря оперативным действиям спасателей угроза полностью устранена, что позволило безопасно продолжить работы на объекте.