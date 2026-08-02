К счастью, угрозу удалось устранить. Об этом сообщили в ГСЧС.
Несмотря на сложные условия, специалисты по химической защите ГСЧС герметизировали поврежденные емкости и места утечки.
Благодаря оперативным действиям спасателей угроза полностью устранена, что позволило безопасно продолжить работы на объекте.
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Россия обстреляла важный объект в Полтавской области: произошла утечка опасного вещества
Россияне нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Полтавской области. В результате обстрела произошла утечка опасного химического вещества.
К счастью, угрозу удалось устранить. Об этом сообщили в ГСЧС.