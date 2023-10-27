Повреждены здание и техника: жуткие кадры пожарной части, по которой ударила Россия
Ночью 27 октября российские военные нанесли ракетный удар по зданию пожарной части в Изюме. В результате обстрела пострадали 8 спасателей.
В ГСЧС показали кадры пожарной части, в которую попал агрессор. На обнародованном видео видны значительные повреждения здания и техники спасателей, пишет 24 Канал.
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Повреждено здание и 13 единиц техники
На кадрах видно разбитое помещение и поврежденную технику спасателей. От увиденного тяжело сдерживать эмоции.
Кадры из пожарной части, в которую сегодня попал враг! Скорейшего выздоровления нашим коллегам! Все отстроим!
– отметили в ГСЧС.
Последствия ракетного удара: смотрите видео
Заметим, министр внутренних дел сообщил, что в результате ракетного удара пострадали 8 спасателей. Четверо сейчас находятся в больнице. Повреждено само здание и 13 единиц техники.
"Сегодня пожарной охране области – 200 лет. Россия "поздравила" в своем стиле", – подчеркнул Игорь Клименко.
Что известно о ракетном ударе
- Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что около полуночи оккупанты нанесли ракетный удар по городу Изюм.
- Предварительно, враг атаковал из ЗРК С-300.
- Повреждено здание пожарно-спасательного подразделения ГСЧС. Ранение получили 8 спасателей, которые находились на дежурстве.
- Четверо госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные – не нуждались в госпитализации.