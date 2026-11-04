Вспыхнул пожар, есть раненые: россияне ударили по предприятию в Днепре

4 ноября российские войска нанесли удар по предприятию в Днепре. Есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Что известно о атаке на Днепропетровскую область

Осколочные ранения получили двое мужчин в возрасте 38 и 57 лет. Пострадавших немедленно госпитализировали, врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

На пострадавшем объекте после попадания вспыхнул пожар.

К ликвидации последствий возгорания и обследованию территории сразу же были привлечены экстренные службы.

Всего этой ночью силы ПВО в небе над Днепропетровской областью сбили 11 российских БПЛА.

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Напомним, что на рассвете 3 ноября оккупанты нанесли массированный удар по Днепру. Тогда вражеские снаряды попали в ТЭЦ, жилой квартал, больницу и полицейский участок, в результате чего двое человек погибли и двадцать получили ранения.

Также 31 октября российские войска провели атаку беспилотниками на объекты ДТЭК в Днепропетровской области, где ранения получили трое горняков, а несколькими днями ранее поразили заправочный комплекс компании "Укрнафта".