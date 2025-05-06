Российский баллистический удар по пригороду Сум: среди погибших – переселенка

Около 17:30 вторника, 6 мая, Россия атаковала баллистической ракетой пригород Сум. На месте происшествия погибла 20-летняя девушка-переселенка.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Кроме того, в больнице умерли еще 2 человека – мужчина и мальчик.

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Что известно о погибшей

По словам местного жителя Максима, погибшая в результате российского удара переехала в Великую Чернеччину около полугода назад. До этого девушка жила в селе Могрица, уточнили родные.

Обратите внимание! 7 и 8 мая 2025 года – Дни траура в Сумской громаде, сообщил исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь.

В пригороде Сум разрушен местный магазин и предварительно 5 домов, повреждены автомобили и более 20 домохозяйств. Кроме того, ранены 11 человек, среди них – 5 детей.

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекшее гибель человека.

Напомним, накануне враг обстрелял Белопольскую и Ворожбянскую громады Сумской области, в результате чего погибли 2 человека. Еще 3 человека ранены, в частности 16-летний парень.