Враг нанес удар по промышленному парку в Житомирской области: есть погибший и пострадавшие

Российские войска нанесли удар по промышленному парку в Коростенском районе Житомирской области, поразив гражданское предприятие. В результате вражеской атаки один человек погиб, а еще двое получили ранения.

Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

Что известно об атаке на Житомирскую область?

По информации ОВА, на месте вражеского попадания развернуты оперативные силы для ликвидации последствий атаки.

На территории гражданского объекта сейчас работают спасатели ГСЧС и бригады скорой медицинской помощи. Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь непосредственно на месте происшествия и готовят их к госпитализации.

Правоохранительные органы фиксируют очередное военное преступление оккупационных войск против гражданской инфраструктуры региона. Информация о состоянии раненых и общих масштабах разрушений пока продолжает уточняться.

Напомним, Россия ночью и утром 17 сентября массированно атаковала Одессу и область дронами и ракетами. В результате ударов погиб один человек, еще что минимум 11 человек пострадали, среди них двое детей в возрасте 4 и 13 лет.

В Одессе повреждены многоэтажный дом, частный дом, детский сад, складские помещения, гаражи и автомобили, также возникли пожары. Российские войска применяли "Шахеды", баллистические и крылатые ракеты, а после недолгой паузы вновь начались атаки реактивными дронами.

Также российские войска повторно провели атаку на торговый центр "Эпицентр" в Харькове, применив реактивный беспилотник "Герань-4". В результате удара часть здания была существенно повреждена, одна сотрудница обратилась за медицинской помощью, погибших и тяжелораненых нет.