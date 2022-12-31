В больницах – уже 11 человек: в ОП показали место удара по Протасовому Яру

Россияне во время массированной ракетной атаки 31 декабря ударили о Протасовом Яре в Киеве. Уже известно об 11 пострадавших.

Видео из Протасового Яра обнародовал заместитель главы Офиса Президента Андрей Ермак. Он поблагодарил медиков и экстренные службы за спасение людей.

Кстати говоря В результате удара по Киеву по меньшей мере один человек погиб, много раненых

Тимошенко отметил, что в настоящее время уже 11 пострадавших в больницах Киева. Кадры с места атаки ужасают.



Удар по Протасовом Яру / Фото с телеграмм-канала "Реальный Киев"

Удар по Киеву

Россияне совершили новую ракетную атаку по украинским городам 31 декабря. Десяток взрывов раздавались в Киеве. В следствие этого есть погибший и 20 пострадавших. Госпитализировали 14 травмированных, еще 6 медиков оказали помощь на месте. Также ранение получил журналист из Японии.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что различные степени повреждений получили здания двух школ в Соломенском районе столицы и одна - в Печерском. Кроме того, поврежден один детсад в Соломенском районе.

В общей сложности россияне выпустили более 20 крылатых ракет воздушного базирования. Их выпускали с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования. Украинская ПВО уничтожила 12 из них.