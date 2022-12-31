Відео з Протасового Яру оприлюднив заступник глави Офісу Президента Андрій Єрмак. Він подякував медикам та екстреним службам за порятунок людей.

До речі Внаслідок удару по Києву щонайменше одна людина загинула, багато поранених

Тимошенко зазначив, що наразі вже 11 постраждалих у лікарнях Києва. Кадри з місця атаки жахають.



Удар по Протосавому Яру / Фото з телеграм-каналу "Реальний Київ"

Удар по Києву

Росіяни здійснили нову ракетну атаку по українських містах 31 грудня. Десяток вибухів лунали у Києві. Внаслідок цього є загиблий та 20 постраждалих. Госпіталізували 14 травмованих, ще 6 медики надали допомогу на місці. Також поранення зазанав журналіст із Японії.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що різних ступенів пошкоджень зазнали будівлі двох шкіл в Солом'янському районі столиці та одна – в Печерському. Крім того, пошкоджено один дитсадок в Солом’янському районі.

Загалом росіяни випустили понад 20 крилатих ракет повітряного базування. Їх випускали із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування. Українська ППО знищила 12 з них.