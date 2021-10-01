Эта война открыла новую эру в военном деле. Однако ценой сотен тысяч человеческих жизней.

К теме Могущественные посланники богов: как испанские конкистадоры привели к падению империи ацтеков

Что известно о Гражданской войне в США

Если коротко, то гражданская война в США – это столкновение 2 систем: рабства и наемного труда. Север во главе с президентом Авраамом Линкольном выступал за отмену рабовладения.

Однако, такие изменения, мягко говоря, не входили в планы богачей Юга. Все из-за того, что весь их бизнес держался на бесправной и бесплатной рабочей силе. Поэтому 11 штатов один за другим отсоединились от страны и решили создать собственную Америку.

Конечно, Линкольн и компания не могли просто смотреть на то, как рабовладельцы откалываются и создают что-то похожее на новое государство. Север уверенно вступил в конфликт. В его распоряжении было больше людей, финансов, оружия и других ресурсов.



Авраам Линкольн уверенно вступил в конфликт / Фото The New Yorker

У южных сепаратистов – разве что боевой дух. Они же воевали за свое, а вот призывным американским солдатам не то чтобы уж больно хотелось бежать под пули за права темнокожих рабов.

Какими были потери

Правда, в начале добровольцев хватало в обеих армиях. Большую часть войск сформировали любители. Со временем энтузиазм и пыл воинов существенно поутих. В частности, из-за огромного количества жертв.

К тому времени военная тактика откровенно отстала от технического прогресса. Главнокомандующие обеих армий не сразу научились жить в новой реальности, поэтому потери были страшными. Часть американских офицеров вообще не имела боевого опыта. Другая – помнила противостояние с Мексикой, которое завершилось 15 лет до этого.

В военных школах воинов обучали по чертежам знаменитых предшественников. Особенно восхищались успехами Наполеона. Многие представители военной элиты слепо подражали идее француза.

Однако, они напрочь забыли, что со времен его военных успехов прошло уже полвека и военные технологии сделали существенный шаг вперед.

Интересно Самое живучее государство в истории: как Римской Империи удалось снискать вечную славу

Какое оружие использовали войска

Железная дорога и телеграф сделали армии заметно более мобильными и организованными. Впрочем, главное изменение – в руках солдат. Речь идет об оружии – более метком, современном и смертоносном.

Пехотинцы Великой Армии Наполеона выходили на поле боя, держа в руках ружья со штыком на конце. За минуту тренированные солдаты могли осуществить всего 4 выстрела. Слишком метким это оружие тоже не было, поэтому плотный строй солдат плечом к плечу вполне себя оправдывал.

Такие построении и агрессивные набеги принесли успех американцам и во время войны с Мексикой. Ввиду этого, офицеры решили использовать проверенную тактику и в междоусобных сражениях.



Гражданская война в США / Фото National Archives, Brady Collection

Беда в том, что за полтора десятка лет оружие стало намного лучше. Появилось немало новых видов ружей, которые заряжались быстрее, стреляли дальше и точнее. В таких условиях идти в тесном строю на врага – почти самоубийство, так как до лобового столкновения добраться могли разве что очень поредевшие армии.

Обратите внимание! Устаревшее построение "стенка на стенку" стало причиной огромного количества жертв. Она превратила пехотинцев в настоящее "пушечное мясо" и навсегда изменила военную стратегию ведения открытого боя.

Конечно, со временем командиры поняли, что старые чертежи не работают. Именно Гражданская война в США стала первой в истории, когда огонь начали вести из специально выкопанных траншей – так называемое позиционное столкновение.

Почему война длилась больше 4 лет

Такие рвы были удивительно действенными оборонительными редутами. Немало зависело от ландшафта и других нюансов боя, но во второй половине XIX века четкой стратегии противодействия окопной обороне не было. Это одна из причин, почему война длилась целых 4 года.

Меньшая по размеру Южная армия во главе с Робертом Ли могла держать защиту. Конфедераты довольно быстро перешли от маленьких единичных окопов к большим сплошным рядам. В конце концов, войско Севера возглавил генерал Грант.

Программа "Боги войны" на 24 канале: смотрите видео

Он выдумал свою тактику. В частности, сначала пробовал штурм, стремительную фронтальную атаку. Если враг отбивался, а так было практически всегда, то Грант направлял удар на фланги, по очереди атакуя края. Новых сил меньшей армии Юга не хватало, потому что где-то находилось слабое звено, которое позволяло солдатам с Севера прорывать оборонительные редуты.

Интересно! Такую же тактику впоследствии использовали и во время Первой мировой войны. Впрочем, зря. Она провалилась, так как европейским армиям резервов для обороны обычно хватало.

И в Гражданской, и в Первой мировой войнах генералы решали немного "сэкономить ресурс" и впоследствии переходили на более действенную осадную тактику борьбы против врага в окопе. Это уменьшало число жертв, но растягивало войну во времени.

Какую роль играла кавалерия

Именно в заокеанских битвах впервые совсем иную роль получила и кавалерия. Стало бессмысленно бросать лошадей в открытые бои – под прицельный вражеский огонь. Однако конница была важна для разведки, внезапных набегов и обороны стратегически важных точек.

Сперва кавалеристы летели в бой с саблями, но довольно быстро это оружие признали "старомодным". Вместо этого всадников вооружили револьверами, карабинами и даже ружьями с обрезанными стволами.



В Гражданской войне кавалерия получила другую роль / Фото Library of Congress, Washington

Противостояние на воде

Гражданская война в США стала чем-то новым в истории и получила совсем другие контуры, чем от нее ожидали. Особенно это касается противостояний на воде. Регулярная армия США осталась с Союзом. В частности, и флот.

Более того, Линкольн и компания блокировали порты на территории конфедератов. Это существенно влияло на экономику сепаратистов, так как они буквально отдали врагу все берега. Разве что сторонники рабства должны были построить корабли нового поколения. Собственно, этим и занялись обе стороны.

План у Южной армии был простой и даже немного наивный – настроить мощных, вооруженных броненосцев и легко разбить деревянный флот врага. Однако когда на Севере узнали, что повстанцы наращивают мышцы на соленой воде, то и себе начали строить более мощные корабли – броненосцы. Настоящая погоня вооружений.

Стоит прочитать Молниеносные завоевания великого правителя: как Македонский создал мощнейшую империю в мире

Битва на рейде Хэмптон-Роудс

Венцом "творчества" инженеров стало знаковое событие – первая в истории человечества битва броненосцев. В частности, союзного "Монитора" и "Вирджинии" конфедератов. Они встретились на рейде Хэмптон-Роудс.

Конструкция "Монитора" была непривычной для тех времен. Вместо целой кучи пушек по периметру судна, здесь было всего 2 крупнокалиберных пушки на специальной бронированной башне, которая крутилась во все стороны. Паровой механизм и каюты расположили ниже ватерлинии.



Битва на рейде Хэмптон-Роудс / Фото New York Public Library

"Вирджинию" начали строить раньше, чем "Монитор", но на воду ее запустили позже. Все из-за более скромных финансовых возможностей конфедератов и изменений в первоначальных чертежах. В частности, для постройки на судне мощного железного тарана. Также на корабле было 10 орудий разного калибра, но менее мощных, чем у врага.

"Вирджиния" 8 марта 1862 года вышла на Хэмптонский рейд. Гордость Юга перебила почти всех вражеских "малышей". Остальные дотопить должны были уже на следующий день. Однако те "позвали большего брата". На поле битвы приплыл достойный соперник – той же весовой категории.

Первые атаки обеих сторон были неточными или разбивались о броню. Тогда "Монитор", который был меньше по размеру, пошел тараном на врага.

Справка. В ближнем бою "Монитор" сполна использовал свое преимущество в маневренности. В частности, быстром прицеливании и стрельбе.

В конце концов, капитан "Вирджинии" решил избежать битвы с "Монитором". Однако бегство завершилось почти буквальным падением в багульник – корабль сел на мель.

Каким был исход битвы

Парни с Севера попытались воспользоваться беспомощностью врага, обстреливая его вблизи, но помня об осторожности. Ни одна из сторон не хотела рисковать своим единственным броненосцем. Поэтому разойдясь по углам, оба бойца объявили о собственном триумфе.

На самом же деле именно ничью можно назвать реальным результатом столкновения. Южные штаты так и не смогли избавиться от блокады. Бой на рейде Хэмптон-Роудс дал инженерам со всего мира несколько важных импульсов:

артиллерию размещать лучше на крутящихся башнях;

броня на кораблях достаточно прочная, поэтому надо устанавливать более мощное оружие;

внимание инженеров привлек мощный таран, как дополнительный вариант атаки врага.

Интересно Гунны, или наказание Европе за все грехи: кто это, откуда взялись и что делали в Украине

Во время Гражданской войны в США произошло историческое событие не только на воде, но и под ней. Речь идет о первой успешной атаке подводной лодки. Судно конфедератов "Ханли" дважды тонуло во время тренировок, унеся жизни 13 членов экипажа.

Свою единственную атаку подводная лодка все же довела до логического завершения. В феврале 1864 года она потопила вражеский корабль. Правда, героического возвращения домой не произошло.

По пути на базу "Ханли" исчезла с радаров. Лодка затонула. Существует несколько версий этой трагедии. Вероятнее всего, экипажу не хватило кислорода, или судно и само пострадало во время своей триумфальной атаки.

Как закончилась Гражданская война

Гражданская война в США завершилась победой Севера. Это был решающий удар по рабству. Мир эволюционировал, а с ним и война.

Прогресс в вооружении на суше и в морях-океанах заставил военных искать новые тактики ведения боев. Люди взобрались на еще одну ступень в мастерстве истребления друг друга. За весь этот прогресс боги войны взяли плату жизнями более чем 600 тысяч человек.

Это даже больше, чем потеряла Америка в период Второй мировой войны.