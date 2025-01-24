Чем важен Рязанский НПЗ, который атаковали украинские дроны: ответ ССО

В ночь на 24 января беспилотники атаковали Рязанскую область России. В результате удара пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе, который является одним из крупнейших в России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ. Ранее сообщалось, что местные жители Рязани насчитали более 50 взрывов в регионе.

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Какие последствия атаки на Рязанский НПЗ

Подразделения Сил специальных операций ВСУ вместе с СБУ и другими подразделениями Сил обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод в Рязани и нефтеперекачивающую станцию "Рязань".

В результате удара украинских беспилотников, которые пролетели около 450 километров, на Рязанском НПЗ вспыхнул пожар с многочисленными детонациями. Украинские военные добавили, что объект не спасла попытка россиян скрыть его на картах Yandex.

Отмечается, что Рязанский НПЗ – один из крупнейших в России. Он принадлежит российской государственной корпорации "Роснефть". Там россияне изготавливают топливо для военной техники, авиационное топливо, дизельное топливо и другие продукты, используемые в танках, самолетах, кораблях и другой технике оккупационной армии.

Это меткость, меняющая ход войны. Работаем дальше!

– отметили в ССО.

Сейчас на нефтеперерабатывающем заводе горят по меньшей мере три резервуара.

Источники 24 Канала в СБУ сообщили, что Рязанский НПЗ перерабатывает 17 миллионов тонн нефти в год. Пожар также охватил цех, где находится установка гидроочистки дизельного топлива и авиационного керосина.