Контракты более чем на миллиард долларов: в Defense Express объяснили важность ночного удара по России

В ночь на 3 марта около 02:35 по местному времени на севере Уфы в российском Башкортостане прогремел взрыв. Масштабный пожар начался на заводе "Уфаоргсинтез", который принадлежит "Башнефти".

Однако россияне на этот раз опровергают удар украинских дронов, который мог бы быть "вполне логичным с точки зрения очень выверенной селекции целей". Об этом сообщают в Defense Express, передает 24 Канал.

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Почему завод в Уфе важен

"Уфаоргсинтез" – технологическая часть нефтеперерабатывающего завода "Башнефть-Новойл" с проектной мощностью более 7 миллионов тонн нефти в год.

Речь идет не об очередном нефтеперерабатывающем заводе. И даже не о том, что "Уфаоргсинтез" является одним из ключевых предприятий, выпускающий около трети фенола и ацетона в России, а также 15% всего полиэтилена высокого давления,

– отмечают в издании о возможном ударе.

Особенность предприятия заключается в том, что валовая доля его продукции поступает к производителям взрывчатых веществ. Согласно российским базам государственных контрактов, основными заказчиками являются: Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева, Бийский олеумный завод и Завод им. Свердлова.

Контракты на более чем миллиард долларов

Предприятие в Чебоксарах принадлежит "Ростех" и специализируется на производстве взрывчатки, резинотехнических и пластмассовых изделий. Завод в Бийске – федеральное казенное предприятие по производству взрывчатых веществ, являющееся филиалом Завода им. Свердлова, крупнейшего в России производителя взрывчатки.

Общая известная стоимость государственных контрактов "Уфаоргсинтез" с этими 3 оборонными предприятиями – более 1 млрд долларов, что около 94,48 млрд рублей. Именно поэтому, вероятно, в 2016 году "Ростех" пытался включить "Уфаоргсинтез" в свой состав, однако его поглотила "Башнефть".

В Defense Express напоминают, что пораженное сегодня нефтехимическое предприятие – не единственный на России поставщик сырья для взрывчатки, где в последнее время раздавался взрыв. В конце января дроны поразили "Сибур-Кстово", обеспечивающий уже упомянутый Завод им. Свердлова.