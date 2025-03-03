Однак росіяни цього разу спростовують удар українських дронів, який міг би бути "цілком логічним з точки зору дуже вивіреної селекції цілей". Про це повідомляють у Defense Express, передає 24 Канал.

Дивіться також Війна проти "тіньового флоту": чи може НАТО закрити Балтійське море для російських кораблів

Чому завод в Уфі важливий

"Уфаоргсинтез" – технологічна частина нафтопереробного заводу "Башнєфть-Новойл" із проєктною потужністю понад 7 мільйонів тонн нафти на рік.

Мова йде не про черговий нафтопереробний завод. Й навіть не про те, що "Уфаоргсинтез" є одним з ключових підприємств, що випускає близько третини фенолу та ацетону у Росії, а також 15% всього поліетилену високого тису,

– зазначають у виданні про можливий удар.

Особливість підприємства полягає в тому, що валова частка його продукції надходить до виробників вибухових речовин. Згідно з російськими базами державних контрактів, основними замовниками є: "Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева", "Бийский олеумный завод" та "Завод им. Свердлова".

Контракти на понад мільярд доларів

Підприємство в Чебоксарах належить "Ростех" і спеціалізується на виробництві вибухівки, гумотехнічних і пластмасових виробів. Завод у Бійську – федеральне казенне підприємство з виробництва вибухових речовин, що є філіалом "Завода им. Свердлова", найбільшого у Росії виробника вибухівки.

Загальна відома вартість державних контрактів "Уфаоргсинтез" з цими 3 оборонними підприємствами – понад 1 млрд доларів, що близько 94,48 млрд рублів. Саме тому, ймовірно, у 2016 році "Ростех" намагався включити "Уфаоргсинтез" у свій склад, проте його поглинула "Башнєфть".

У Defense Express нагадують, що уражене сьогодні нафтохімічне підприємство – не єдиний на Росії постачальник сировини для вибухівки, де останнім часом лунав вибух. Наприкінці січня дрони уразили "Сибур-Кстово", що забезпечує вже згаданий "Завод им. Свердлова".