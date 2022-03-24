Удар по российским десантным кораблям в Бердянске: детали от Генштаба ВСУ

Большой российский десантный корабль "Орск" зашел в порт Бердянска. Больше он оттуда не выйдет – его уничтожили украинские военные.

Об уничтожении корабля "Орск" стало известно утром 24 марта. Фото и видео с места происшествия были опубликованы в соцсетях. На них виден мощный взрыв на корабле.

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"Подразделениями Вооруженных Сил Украины нанесен удар по большим десантным кораблям, находившимся в порту Бердянска. Вследствие этого возник пожар на большом десантном корабле проекта 1171 с последующей детонацией боекомплекта", – так кратко прокомментировали ситуацию в Генштабе ВСУ.

Пока неизвестно, какие потери понесли оккупанты в результате этой атаки.

В Запорожской области заявили, что кроме уничтожения "Орска", украинские защитники во время этой атаки повредили еще 2 вражеских корабля. Кроме того, военные ВСУ уничтожили резервуар на 3 тысячи тонн топлива.

Большой десантный корабль "Орск" был построен в 1968 году. Корабль такого типа может вмещать до 20 основных боевых танков, или 45 БТРов, или 50 грузовых автомобилей, и 300 – 400 человек десанта.

После уничтожения "Орска", у России осталось еще три корабля такого типа.

Смотрите видео об уничтожении десантного корабля "Орск" в порту Бердянска