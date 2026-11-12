В 40 километрах от побережья: в Финляндии подтвердили удар Украины по российскому кораблю

Российский ракетный корабль "Наро-Фоминск" подвергся атаке в Финском заливе недалеко от острова Гогланд. Финские военные подтвердили факт удара, который произошел примерно в 40 километрах от города Котка.

Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Что в Финляндии рассказали об ударе по российскому кораблю?

По информации Yle, два высокопоставленных чиновника подтвердили, что Финляндия зафиксировала украинскую атаку утром 11 ноября.

В Силах обороны Финляндии также подтвердили факт удара, однако не уточнили, каким именно образом его зафиксировали. В то же время военные подчеркнули, что непосредственной военной угрозы для страны нет.

По данным эстонского общественного вещателя Суспильне, после взрыва российский корабль направился в сторону Санкт-Петербурга.

Удар произошел вблизи острова Гогланд, расположенного в восточной части Финского залива. Накануне атаки в регионе фиксировалась активность беспилотников.

В частности, ночью один из дронов был замечен в воздушном пространстве Финляндии. Страна подняла истребители, однако беспилотник не сбивали.

Утром 11 ноября финские военные также ввели временные ограничения на полеты и судоходство в восточной части Финского залива.

Что известно о повреждениях корабля?

По данным СБУ, целью атаки стал малый ракетный корабль "Наро-Фоминск" проекта "Буян-М", входящий в состав Балтийского флота России.

Судно может нести крылатые ракеты "Калибр". В то же время точных данных о масштабах его повреждений пока нет.

Некоторые российские и украинские телеграм-каналы сообщают о возможных погибших и пострадавших среди экипажа, однако Yle не смогло независимо подтвердить эту информацию.

Могут ли повториться такие атаки?

Военный аналитик Black Bird Group Эмиль Кастехельми предполагает, что Украина может продолжить удары по российским кораблям в Финском заливе.

По его мнению, если украинские военные убедятся в эффективности таких операций, российский Балтийский флот может подвергаться атакам чаще.

Эксперт считает, что Россия оказалась в уязвимом положении и может усилить противовоздушную оборону портов и защиту военных кораблей.

В то же время Кастехельми подчеркнул, что такие удары не представляют значительной угрозы для Финляндии, хотя война становится все более заметной и в Балтийском море.

Напомним, ранее украинские военные поразили ракетный корабль "Наро-Фоминск" и крупные топливные терминалы во время массированной атаки на морской порт Усть-Луга в Ленинградской области.