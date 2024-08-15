Возле Мариуполя "прилет" по военному полигону оккупантов: много раненых

Вечером 14 августа был нанесен удар по скоплению российских военных возле Мариуполя. Сообщается о большом количестве раненых.

Так, участники движения сопротивления со ссылкой на слова местных, заявили, что в одну из больниц Мариуполя доставили 15 раненых оккупантов. Это произошло после того, как дрон атаковал вражеский военный полигон.

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Удар по вражескому полигону

БпЛА атаковал полигон россиян в Бабах-Тарама Мариупольского района. Количество ликвидированных захватчиков и их техники пока неизвестно.

Где расположено Бабах-Тарама: смотрите на карту

Напомним, что в ночь на 14 августа Украина атаковала сразу четыре военных аэродрома в России. Речь идет о "Халино", "Саваслейка", "Борисоглебск" и "Балтимор". На этих авиабазах враг держит истребители-бомбардировщики Су-34, истребители Су-35 и другие самолеты.