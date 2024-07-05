Агрессор сбросил авиабомбы на Селидово: есть жертвы и много раненых

Оккупанты сбросили две авиабомбы на Селидово Донецкой области. В результате вражеского удара снова есть жертвы и пострадавшие.

Так, погибли по меньшей мере 5 человек. Кроме того, еще 11 получили ранения.

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Россия сбросила авиабомбы на Селидово

Российские захватчики дважды обстреляли Селидово. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

По данным следствия, 5 июля, в 15:30, вражеская армия обстреляла город. Уже через час оккупанты нанесли повторный удар. Предварительно, враг использовал кассетные боеприпасы и "ФАБ-500".

В зоне поражения оказался частный сектор и многоквартирные дома. В результате атак оккупантов погибли 5 гражданских. Кроме того, получили ранения различной степени тяжести 4 женщины и 7 мужчин в возрасте от 28 до 71 года. У пострадавших диагностирован ушиб, ожог и осколочные ранения,

– сообщили в областной прокуратуре.

Председатель ОВА отметил, что повреждения различной степени получили 15 частных домов, 21 автомобиль, 4 магазина и промышленное здание.

Каждый день мы имеем новые и примеры российских военных преступлений на нашей земле. Никто не может чувствовать себя в безопасности в Донецкой области. Призываю снова и снова: не доводите до крайностей! Эвакуируйтесь временно!

– подчеркнул Вадим Филашкин.

Последствия российского удара по городу Селидово / Фото из телеграма Филашкина

Заметим, что российские захватчики также сбросили 3 управляемые авиабомбы на село Комар Волновахского района Донецкой области. Оккупанты убили 32-летнюю женщину. Также в результате вражеского удара получили ранения 20 человек.